В Марокко за сутки число случаев COVID-19 выросло в семь раз

Число новых случаев заражения коронавирусом в Марокко за сутки выросло в семь раз по сравнению с предыдущими и стало рекордным с начало пандемии — зафиксированы 539 новых случаев, следует из опубликованных минздравом страны данных.

Как передает РИА Новости, могласно данным минздрава на вечер пятницы, за сутки были зафиксированы 539 новых случаев заражения — это рекордный показатель с начала эпидемии в стране. В четверг вечером министерство сообщало всего о 77 новых случаях.

«457 из новых случаев зарегистрированы в столичном районе Рабат/Сале/Кенитра, симптомов у них нет», — цитирует агентство MAP главу Департамента инфекционных заболеваний Хинд аз-Зейн. По данным агентства, эти 457 человек работали на предприятии по сбору и упаковке фруктов.

«Новых смертей от заболевания не зафиксировано, таким образом, общее число скончавшихся не изменилось и составляет 213 человек», — заявила аз-Зейн.