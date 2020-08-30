В Мали заявили, что переходный период не должен превышать 18 месяцев

Переходный процесс в Мали, где власть захватили военные, должен длиться не более 18 месяцев. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью французской медиагруппе Radio France internationale лидер «Движения 5 июня — Объединения патриотических сил» (M5-RFP) имам Махмуд Дико.

«Переход следует осуществить по взаимному согласию под руководством гражданского лица, — подчеркнул Дико. — Этот период должен длиться 18 месяцев или меньше».

В минувшую субботу Махмуд Дико заявил, что не будет добиваться поста главы государства.

Созданный военными Национальный комитет спасения народа провел в ночь на воскресенье на армейской базе Кати консультации с руководством «Движения 5 июня — Объединения патриотических сил» по поводу формирования государственных структур. Ожидается, что представители движения войдут во временное правительство Мали, которое должно сначала реформировать государственные основы страны, а затем провести президентские и парламентские выборы. (ТАСС)