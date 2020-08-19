В Мали мятежные военные объявили о создании Национального комитета спасения народа

Военные Мали, устроившие во вторник мятеж и арестовавшие членов правительства и президента Ибрагима Бубакара Кейту, который впоследствии заявил о своей отставке, роспуске парламента расформировании кабмина, объявили в среду о создании Национального комитета спасения народа.

Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

«Мы, патриотические силы, сгруппированные вокруг Национального комитета спасения народа, приняли решение взять на себя ответственность перед людьми и перед историей», — приводит AFP слова заместителя начальника штаба ВВС Мали.

По данным агентства, военные призывают к «политическому переходу», который должен привести к выборам, а также обязуются следовать всем международным соглашениям.