В МАГАТЭ заявили, что радиация из неизвестного источника над Европой не угрожает населению

Международное агентство по атомной энергии считает, что превышение концентрации радиоизотопов, которую зафиксировали на севере Европы, не представляет опасности для природы и здоровья населения, передает ТАСС.

«Уровни, о которых было доложено МАГАТЭ, являются очень низкими и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды, — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ ожидает от своих государств-членов необходимую информацию о предполагаемом источнике выброса, чтобы проинформировать общественность о данной ситуации. В настоящее время свои данные предоставили 33 страны.

Ранее в Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения. В Нидерландах предположили, что повышение радиации произошло из-за повреждения топливного элемента на АЭС на западе России.