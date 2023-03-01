В Минске пройдет встреча министров обороны ОДКБ.

Как передает # со ссылкой на БелТА, об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал во время рабочей встречи начальников подразделений международного военного сотрудничества вооруженных сил государств ОДКБ.

По его словам, встреча министров обороны будет проведена 25 мая.

Министр обороны отметил, что каждый из участников сегодняшней встречи выскажет свое мнение о состоянии сотрудничества и перспективах развития в институциональном формате:»Это позволит выработать общую концепцию, направленную на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества с учетом новых вызовов и угроз».