В Лондоне установили баннер «Карабах – Азербайджан!»

В Лондоне перед зданием парламента был установлен баннер «Карабах – Азербайджан!».

Как сообщает британское бюро АПА, акцию поддержки сегодня организовали проживающие в Лондоне азербайджанцы.

Баннер «Карабах – Азербайджан!» в течение нескольких часов находился на Площади парламента.

Кроме того, на экране передвигающегося по улицам Лондона автомобиле была предоставлена информация об армянской оккупации, реалиях Карабаха.

Отметим, азербайджанцы, проживающие в Великобритании, на этой неделе направили благодарственные письма в посольства ряда стран в Лондоне, которые поддерживают Азербайджан.

| 2020-10-09T18:11:38+04:00 9 октября 2020, 19:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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