В Лондоне поверили в версию причастности Кремля к отравлению Навального

Версия о причастности властей РФ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной, заявил в воскресенье, 6 сентября, в интервью Daily Mail глава британского МИДа Доминик Рааб. «Я думаю, что сложно прийти к какому-то альтернативному объяснению, учитывая российскую государственную практику использования (такого вещества) в Солсбери, учитывая сложности получения, хранения и уж тем более использования «Новичка», это ведь очень опасная субстанция» – сказал Рааб.

По мнению Рааба, «нужно расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия, в котором Россия должна сотрудничать». При этом глава МИД Великобритании подчеркнул, что использование вещества группы «Новичок» не может считаться внутренним делом страны. «Использование химического оружия в таком контексте – это чистой воды гангстеризм». Рааб также напомнил о международных обязательствах РФ не использовать подобные яды. (DW)