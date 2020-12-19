В Лондоне и на юге Британии введут полный локдаун из-за COVID-19

В Лондоне и на юго-востоке Великобритании вводятся новые максимальные ограничения из-за коронавируса, сообщил 19 декабря премьер страны Борис Джонсон на пресс-конференции.

В частности, жителям Лондона и юго-восточного региона запретили собираться вместе на Рождество.

«Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну… На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями», — отметил Джонсон. Трансляцию его выступления вел Би- би- си.

Также снова приостановят работу непродовольственные магазины, спортивные залы и ряд предприятий сферы услуг. Граждан призвали не выходить из дома без крайней необходимости.

В других районах Англии, где уровень распространения COVID-19 ниже, празднование Рождества разрешат в составе двух семей, а не трех, как говорилось ранее, сообщает Sky News.

Ранее в субботу Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса SARS — COV-2, выявленный на юге Великобритании, более заразен. По его словам, уровень заразности может быть выше на 70%, однако более высокий риск летальности пока не подтвержден.

По данным портала Worldometer на 19 декабря, в Великобритании зафиксировано более 2 млн. случаев COVID-19. При этом скончались свыше 67 тыс. человек.

Ранее в декабре стало известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции объявил о всеобщей изоляции в стране до 19 января. Локдаун вступил в силу в полночь 15 декабря. Закрылись все магазины, кроме торгующих жизненно важными продуктами. Со среды все школы и университеты перешли на онлайн-обучение, закрылись детсады, парикмахерские и прочие салоны. Дома разрешили принимать до двух человек в день, однако на Рождество будут сделаны некоторые послабления.

Также жесткий карантин был введен в Германии с 16 декабря до 10 января. В стране закроются магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, в школах прекратят очное обучение, не будут работать детские сады (iz.ru)