В Лондоне сторонники террористической организации РКК напали на выходца из Азербайджана.

Инцидент имел место во время акции, устроенной пособниками группировки у штаб-квартиры ВВС, недалеко от площади Пикадилли. Участники сборища протестовали против возможной контртеррористической операции ВС Турции на севере Сирии.

Противостояние возникло после того, как азербайджанец сделал пальцами знак «серых волков» (bozkurt) в ответ на демонстрируемый митингующими жест «виктория».

После этого, участники шествия, выкрикивая лозунги в поддержку лидера террористической организации Абдуллы Оджалана, напали на азербайджанского тюрка. Пострадавшего ударили кулаком в челюсть.

Сторонники террористов вступили в перепалку и с полицейскими, когда стражи порядка вмешались в происходящее.

Вслед за этим последователи РКК продолжили марш в направлении резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит 10.

В беседе с корреспондентом АА подвергшийся нападению азербайджанский тюрок рассказал о подробностях случившегося.

«Я из Азербайджана, работаю здесь. Я видел, что идет антитурецкий митинг. Я просто не мог не показать им знак серого волка. Ведь я тоже турок, я не мог этого вынести. Они показали знак «виктория», а я ответил им знаком «серого волка». На меня напали и мужчины, и женщины. Кто-то ударил меня кулаком в челюсть. Меня защитили полицейские. Они вырвали меня у толпы и завели в ближайший маркет», — рассказал он.

По его словам, ему неизвестно, произвела ли полиция задержания среди нападавших.

Отметим, в Великобритании действует судебный запрет на символику террористической организации РКК.