Полиция Лондона арестовала мужчину после нападения на посольство Беларуси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Скотленд-Ярда.

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы были вызваны около 19.40 в воскресенье, 19 декабря, из-за сообщений о беспорядках у белорусского посольства.

«Сотрудник посольства сообщил, что на него напали, он получил травму лица. Один мужчина был арестован неподалеку и взят под стражу. Расследование продолжается», — рассказали в полиции.

Ранее стало известно, что вечером 19 декабря было совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Нападавшие испортили фасад здания, после чего атаковали белорусских дипломатов. Одному из сотрудников дипмиссии нанесли серьезные повреждения — диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и перелом зуба.