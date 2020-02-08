В Ливии практически прекратилась добыча нефти

Добыча нефти в Ливии в результате блокирования нефтяных портов снизилась до 181,5 тысячи баррелей в сутки, потери уже превысили один миллиард долларов, сообщила Национальная нефтяная компания Ливии (NOC), передает РИА Новости.

«Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) вновь призывает к снятию блокады, что позволит немедленно возобновить добычу нефти в интересах Ливии и населения страны», — говорится в заявлении NOC, опубликованном в Twitter.

В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

| 2020-02-08T10:37:04+00:00 8 февраля 2020, 11:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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