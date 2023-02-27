Подразделение Бундесвера с 240 единицами военной техники прибыло на учения в Литву.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило командование армии балтийской республики.

«Около 600 военнослужащих 41-й механизированной пехотной бригады Бундесвера переброшены в Литву для проведения совместных учений с литовскими военными», — говорится в сообщении.

Переброска личного состава была осуществлена сухопутными путями через Польшу. Доставлено также около 240 единиц боевой техники, спецификация которой не уточняется.

В понедельник вечером технические средства прибыли в Клайпедский государственный морской порт.

В ходе учений намечены отработка планирования операций, передислокации подразделений, выполнение боевых задач во время полевых тактических учений и проведение стрельб.