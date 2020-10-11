В Литве завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование в первом туре выборов в Сейм (однопалатный парламент) завершилось в воскресенье в Литве. Избирательные участки, начавшие работу в 07:00 закрылись в 20:00, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

«Голосование завершилось. Предупреждаем, что первых итогов, скорее всего, придется ждать дольше обычного. Ожидаем их за полночь», — сказала на пресс-конференции председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите.

Как пояснила председатель, это связано с высокой активностью граждан на досрочном этапе голосования, которая составила 11,64%. «Бюллетени проголосовавших, таким образом, поступают в конвертах, что требует больше времени для их обработки», — отметила Матьёшайтите.