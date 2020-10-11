В Литве проходят выборы в парламент

В Литве проходит основной день голосования на парламентских выборах. В воскресенье, 11 октября, гражданам страны предстоит избрать 141 члена Сейма, из них 70 по партийным спискам и 71 по мажоритарной системе (одномандатным округам).

Избирательные участки на парламентских выборах в Литве открыты с 7 до 20 часов. Из-за эпидемии коронавируса выборы проходят в особенных условиях: избирателей пропускают в масках и со своими письменными принадлежностями. В голосовании имеют право участвовать 2 449 683 совершеннолетних гражданина Литвы.

Отдельный избирательный округ впервые был сформирован для литовцев, проживающих за рубежом, поскольку на прошлых выборах отмечалась высокое число проголосовавших за границей, отмечает издание Delfi.lt. Второй тур выборов по одномандатным округам пройдет 25 октября. По пропорциональной системе в новый состав парламента войдут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. (DW)