Латвия хотела бы, чтобы Турция разместила на ее авиабазах беспилотники «Байрактар ТБ-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Türkiye, приводящее слова латвийского министра обороны Артиса Пабрикса.

Речь идет о хранении беспилотников на срок от трех до шести месяцев.

«Мы были бы очень рады, если бы Турция разместила «Байрактары ТБ-2» в Латвии на несколько месяцев. Если бы они были размещены на наших авиабазах сроком от трех до шести месяцев, мы бы смогли их протестировать…» — подчеркнул Пабрикс.

В дальнейшем «Байрактар ТБ-2» могли бы задействовать в наблюдательных миссиях.

Министр рассказал о планах и ожиданиях на дипломатическом форуме, проходившем с 11 по 13 марта в Анталье.