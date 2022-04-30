В Латвии снесли памятник советским освободителям Риги вблизи от базы НАТО, сообщает «Sputnik Латвия».

Уничтоженный памятный знак до недавнего времени стоял в поселке Адажи возле дороги на Кадагу за мостом через реку Гауя. Поблизости, в двух километрах находится база альянса НАТО. На памятнике была надпись: «Здесь с 6 по 11 октября 1944 г. находился командный пункт 1242 стрелкового полка 374 дивизии во время боев за освобождение Риги».

Первым пропажу памятника обнаружил местный житель Алексей Гуленко, опубликовавший фотографию в социальных сетях.