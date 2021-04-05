В Латвии начались учения НАТО

Международные военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Iron Spear 2021 в понедельник стартовали в Латвии, говорится в пресс-релизе минобороны балтийской республики.
Учения продлятся до 9 апреля. В ходе маневров будет отрабатываться боевая стрельба из танков и бронетехники.
«Учения проходят на военном полигоне в Адажи при участии боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, а также солдат механизированной пехотной бригады сухопутных сил республики. Цель учений – совершенствование сотрудничества и взаимосовместимости латвийских и союзных вооруженных сил, а также выполнение упражнений по боевой стрельбе из танков и бронетехники», – сказано в пресс-релизе.
Латвия является членом НАТО с 2004 года.(РИА Новости)