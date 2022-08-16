В Латвии начался сбор средств на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2.

Сбор инициировал латвийский музыкант Ральфс Эйланд, сообщает Delfi.

Он подчеркнул, что каждый житель Латвии имеет возможность выразить поддержку Украине в этой жестокой войне, а также руками украинцев передать «привет» российским оккупантам.

Сбор средств продлится ровно месяц. Всего на «латвийский Bayraktar» необходимо собрать 5 миллионов евро (уже собрали почти €100 тысяч).

Напомним, подобные акции «Байрактар для ВСУ» уже состоялись в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

Также в Украине в конце июня проходил проект «Народный Байрактар», инициированный Благотворительным Фондом Сергея Притулы, по сбору средств для покупки трех турецких беспилотников.

Украинцы перевыполнили план и за три дня скинулись на 4 «Байрактара». После этого компания Baykar заявила, что бесплатно передаст три Bayraktar TB2 Вооруженным силам Украины.