В Кыргызстане состоялась инаугурация шестого президента страны

Новоизбранный президент Кыргызстана Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства, сообщает Агентство Анадолу.

Инаугурация прошла в Большом зале Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова с участием более тысячи гостей, в том числе экс-президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Жапаров принес присягу, глава Центральной избирательной комиссии республики Нуржан Шайлдабекова передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт.

После принесения присяги Жапаров произнес речь, в ходе которой отметил, что чувствует на своих плечах «колоссальную, тяжелую ответственность перед народом».

«В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом»,- сказал Жапаров.