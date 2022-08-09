В захваченном Россией Крыму в результате мощных взрывов в Новофедоровке на военном аэродроме погиб один человек.

Ситуация контролируемая, написал так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов в Telegram.

«…К сожалению, один человек погиб… общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома», — поделился псевдочиновник.

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В Сакском районе Крыма в поселке Новофедоровка слышны взрывы, сообщают телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости», ссылаясь на сообщения местных жителей.

Официально информацию пока не комментировали.

Mash отмечает, что четыре взрыва прозвучали в районе аэродрома Вооруженных сил РФ (в поселке расположен военный аэродром Саки).