В Крыму, около виллы генедиректора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле, в ночь на 17 сентября сгорели два автомобиля — «Лэнд Ровер Фрилэндер» и гольф-кар. Машины также принадлежали Киселеву, указывают телеграмм-каналы «Осторожно, новости» и «Mash на волне».

Автомобили на улице Айвазовского подожгли около двух часов ночи. Поджигатель спрятал лицо за капюшоном и медицинской маской, на руках у него были перчатки, а на ботинках — бахилы. Подозреваемого разыскивает полиция.

По данным «Осторожно, новости», местное МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Сам телеведущий пока информацию не комментировал.

К вилле Cock t’est belle Дмитрия Киселева неоднократно было приковано внимание СМИ. В 2018 году в крымской газете «Город 24» вышла статья архитектора виллы Владимира Мазурина, который оценил стоимость особняка в 200 млн рублей. Он рассказал, что из-за особенности конструкции и нарушений при строительстве дом может скатиться в обрыв. Кроме того, со слов Мазурина, Киселев не заплатил ему за реконструкцию резиденции. После выхода материла, в которой даже не упоминалось имени телеведущего, полиция изъяла тираж газеты, а ее главреда уволили. (moscowtimes.ru)