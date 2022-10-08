В Кремле раскритиковали инициативу властей Санкт-Петербурга и ряда других городов отменить новогодние мероприятия и на сэкономленные деньги приобрести снаряжение для призванных резервистов. Об этом заявил источник ТАСС в администрации президента.

Идею региональных властей назвали «ненужной» и в Минобороны. Вооруженные силы «имеют все необходимое оснащение, чтобы обеспечить каждого военного как в районах спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных», считает заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.

«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — заявил генерал.