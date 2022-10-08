В Кремле раскритиковали инициативу властей Санкт-Петербурга и ряда других городов отменить новогодние мероприятия и на сэкономленные деньги приобрести снаряжение для призванных резервистов. Об этом заявил источник ТАСС в администрации президента.
«Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», — отметили в Москве.
Идею региональных властей назвали «ненужной» и в Минобороны. Вооруженные силы «имеют все необходимое оснащение, чтобы обеспечить каждого военного как в районах спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных», считает заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.
«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — заявил генерал.
Отменить масштабные празднования в Петербурге власти города решили 7 октября на совещании с участием губернатора Александра Беглова. В городе отменят концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце.
«Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», говорится в сообщении городской администрации. Мобилизованные также получат 100 тысяч рублей от властей Петербурга, добровольцы — 300 тысяч.
Семьям призванных резервистов предоставят ряд льгот: бесплатное питание для детей в школах, бесплатным проездом для детей, освобождение от родительской платы в детских садах, внеочередное поступлением в детские сады и школы, бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря.
С подобными инициативами выступили власти Калуги, Калининграда, Белгорода, Омской области и Нижнего Новгорода.