Российские власти продолжают повышать градус государственной пропаганды в попытке мобилизовать массовое сознание граждан, больше половины которых, согласно независимым опросам, не видят для себя никакого позитива даже в возможной победе в войне.

Чиновникам и провластным средствам массовой информации была спущена новая «методичка» по освещению вторжения в Украину, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

В документе, рассылка которого состоялась во второй половине июля, по словам собеседников издания, президента Владимира Путина рекомендуется сравнивать с Александром Невским, который в Невской битве 1240 года первым дал отпор «коллективному Западу», представшему в облике шведского войска.

В разное время «коллективным Западом», по версии кремлевской пропаганды, были Тевтонский орден, Речь Посполитая, империя Наполеона, Третий рейх и, наконец, НАТО, которое «накачало» Украину оружием и развернуло «сеть биолабораторий», выстраивая «плацдарм для нападения на Россию».

«Стратегическая цель коллективного Запада на протяжении нескольких веков в отношении России не меняется — это сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожении России», — пишут авторы методички, подчеркивая, что Западу нужны полезные ископаемые, потому что «собственные закончились несколько веков назад».

Все эти аргументы должны подвести потребителей пропаганды к мысли, что вторжение в Украину — это «упреждающий удар», а чтобы «отполировать» эффект, действиям российской армии рекомендуется приписывать религиозный смысл.

Одной из целей войны, согласно методичке, является «борьба с безбожниками». Украинских военных предлагается называть сатанистами, которые «не боятся кары Божьей», «приносят жертвы, совершают ритуальные убийства», а также используют женщин и детей в качестве «живого щита».

Саму войну пропаганда рекомендует «продавать» обществу как подобие «Крещения Руси», которое стало «основой укрепления государства» на сотни лет вперед и сплотило представителей всех народов России «в противостоянии с безбожниками».

Концепция Путина-Невского и войны как «крестового похода» родилась в результате поисков «модели», в рамках которой россиянам можно было бы объяснить затянувшуюся кампанию, говорят источники «Медузы».

«Чем дольше длится операция, тем больше вопросов у людей: а зачем это вообще происходит?», — поясняет один из них.

Уже существующие концепции дают сбои: лишь 3,3% россиян, опрошенных проектом «Хроника», назвали целью войны победу над нацизмом и укрепление национальной гордости. 55% заявили, что лично им даже победа не принесет никакого позитива, а две трети сообщили, что не готовы пожертвовать ни рубля на нужды армии. (moscowtimes.ru)