Турция готова пригласить на переговоры по Украине представителей ДНР и ЛНР, интересно узнать мнение Киева по этому поводу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я ещё раз повторяю — можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине. Мы слушали также заявления, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса, это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать, в этом контексте, обратили ли на это внимание наши украинские оппоненты. И как они к этому относятся», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, пригласили ли Россию «по каким- то дипломатическим формальным каналам, кроме заявлений», Песков сказал, что пока никаких таких экспертных, субстантивных «проговоров» не было. (РИА Новости)