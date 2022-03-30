Москва не может констатировать что-то сильно многообещающее и какие-то прорывы в переговорах РФ и Украины, предстоит еще весьма длительная работа.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать. Позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа», — сказал Д.Песков.

Комментируя тот факт, что переговоры в Стамбуле продлились один день, а не два, Песков сказал, что «переговоры состоялись, они завершились, делегации поехали в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции».