Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает, что Владимир Путин пользуется двойниками и ведет затворнический образ жизни, отсиживаясь в бункере.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. <…> Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он назвал Путина «мегаактивным» и заявил, что такого здоровья «можно пожелать только самому себе».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Путин не посещал аннексированные Херсонскую и Луганскую области, как об этом сообщил Кремль, — вместо президента РФ туда поехал «двойник». В Кремле назвали это заявление «весьма странным».

Недавно журналисты немецкого издания Bild изучили видео мероприятий с участием Путина и пришли к выводу, что он имеет несколько двойников. Настоящий Владимир Путин встречается с российскими министрами в Кремле, а также принимает важных гостей — таких как лидер Китая Си Цзиньпин. Для остальных случаев используются двойники. Например, «лже-Путин» встречался со студентами в МГУ, был на похоронах экс-главы Башкирии, а также ездил в оккупированный Мариуполь и Херсонскую область.

Издание пояснило, что двойников выдает форма ушей, носа и другие черты, которые сложно подделать. Также настоящий Путин всегда держит дистанцию, а для встречи с ним все должны проходить двухнедельный карантин. Однако в PR-сюжетах Путин лично едет проверять Крымский мост, навещает за рулем автомобиля ночной Мариуполь и приходит в гости к его жителям, здоровается за руку с генералами, открывает художественную школу в Севастополе.

В интернете давно существует конспирологическая теория о том, что у Путина есть двойники, каждый из которых работает на мероприятиях определенного типа, в связи с чем их называют «Банкетный», «Говорун» и проч.

Сам Путин в 2015 году отрицал наличие двойников. В 2020 году он рассказал, что ему предлагали рассмотреть возможность их использования в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

В конце прошлого года издание «Собеседник» выпустило расследование о секретных бункерах Путина. Также о том, что президент предпочитает находиться в защищенных от опасностей внешнего мира помещениях, даже во время зарубежных поездок, рассказывал беглый капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов. (moscowtimes.ru)