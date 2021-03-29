В конце сезона Агуэро покинет «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро объявил, что покинет клуб в конце этого сезона.

Форвард выступил со специальным заявлением, в котором сообщил, что его контракт с «горожанами» не будет продлен. «Манчестер Сити» подтвердил эту информацию.

«Когда цикл подходит к концу, то появляется много разных ощущений.

У меня останется чувство удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в «Манчестер Сити». В наши времена такой срок в одном клубе для профессионального футболиста – это необычно.

10 сезонов больших достижений. За это время я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать нерушимую связь со всеми, кто любит «Ман Сити». Эти люди – навсегда в моем сердце.

Я присоединился к «Сити» в 2011 году по ходу перестройки. Благодаря помощи владельцев и вкладу многих игроков мы смогли завоевать себе место среди величайших клубов мира.

Теперь задача поддерживать этот уровень будет лежать на плечах других игроков. Что касается меня, то я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть еще больше титулов и принести радость фанатам.

А потом начнется новый этап с новыми вызовами, и я готов столкнуться с ними с прежней страстью и полным профессионализмом, которые я всегда прикладывал, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне», – сказано в заявлении аргентинца.

В составе клуба Агуэро четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/19. (sports.ru)