В Конгрессе США в кибератаках обвинили Россию

Член Палаты представителей Адам Шифф уверен, что Россия стоит за недавней хакерской кампанией против Соединенных Штатов, цитирует его Reuters.

Он отметил, что у него нет сомнений в вине РФ. «Судя по тому, что я видел, я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что это была Россия», — добавил он.

По его словам, действующий президент США Дональд Трамп пытается преуменьшить роль Москвы и перевести внимание на то, что Китай представляет угрозу национальной безопасности США.

«Это просто разрушительно, лживо и вредно для нашей национальной безопасности», — сказал он о субботних комментариях Трампа о кибератаках.

Ранее зарубежные СМИ писали, что группа российских хакеров сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными. (gazeta.ru)