В конгрессе США призвали Лукашенко прекратить «бессмысленное насилие»

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете, конгрессмен Майкл Маккол в связи с беспорядками, вспыхнувшими в Беларуси после президентских выборов, призвали белорусские власти положить конец «бессмысленным актам насилия».
«Мы глубоко встревожены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, как в военной форме, так и в штатском. Вместо выборов, которые были сфальсифицированы с самого начала, белорусский народ заслуживает того, чтобы выбрать своего представителя, а также того, чтобы осуществлять свои основные права без страха и насилия», — говорится в заявлении Энгела и Маккола.
«Мы поддерживаем тех, кто смело рискует своей безопасностью, добиваясь свободного и демократического общества, и призываем президента Александра Лукашенко положить конец этим бессмысленным актам насилия», — подчеркнули конгрессмены.(РИА Новости)