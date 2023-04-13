Двухпартийная группа в конгрессе США занялась разработкой санкций против венгерских политиков, связанных с правительством премьер-министра Виктора Орбана, пишет The Guardian. По информации издания, соответствующие шаги в американском парламенте связаны с ухудшением отношений Вашингтона с Будапештом.

Как отмечается, в законопроекте о санкциях будут указаны бывшие чиновники и сторонники правительства, в основном связанные с правящей партией «Фидес», которую возглавляет Орбан. Источники издания указывают, что инициатива находится в разработке еще в 2022 года и может быть представлена в мае 2023 года.

«По словам официальных лиц, знакомых с процессом разработки, законопроект, вероятно, получит широкую поддержку», — подчеркивается в материале.