По меньшей мере 15 человек убиты за последние два дня на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки «Альянс демократических сил» (АДС). Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные общины, передает ТАСС.

По словам их представителей, в области Бени провинции Северное Киву были совершены две атаки. Первую боевики провели 5 августа и убили в деревне Мбинги 10 человек. На следующий день они напали на деревню, расположенную в километре от Мбинги, и убили еще пятерых ее жителей. В район направлены армейские части с тем, чтобы противостоять террористам.