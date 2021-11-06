Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Пекин выражает протест Вашингтону за необоснованную критику наращивания ядерного потенциала и раздувание «китайской угрозы».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Доклад Пентагонаигнорирует факты и полон предрассудков… фабрикует так называемую «китайскую военную угрозу» и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи», — говорится в заявлении.

В Китае выразили протест и сделали США строгое представление в связи с риторикой Пентагона.