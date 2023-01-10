Президент России Владимир Путин, заявляющий о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве с Китаем, теряет доверие руководства в Пекине, которое все больше сомневается в трезвости его решений и способности выбраться из «капкана»украинской авантюры без потерь.

Китай считает возможным, что Россия не сможет добиться победы над Украиной и выйдет из конфликта в статусе мало значимого государства, ослабленного политически и дипломатически на мировой арене, сообщает Financial Times со ссылкой на китайских чиновников.

Некоторые из них, пишет FT, в частных дискуссиях признают по крайней мере некоторую степень недоверия к Путину лично. По словам источников издания, российский президент не предупреждал Си Цзиньпина о намерении вторгнуться в Украину. А в ходе визита в Китай за несколько дней до войны лишь сообщил, что может предпринять «меры», если Киев атакует российскую территорию и спровоцирует гуманитарную катастрофу.

В Китае это поняли как сигнал о возможности ограниченного военного вмешательства, а не полноценного вторжения, которое затеял Путин.

«Путин сошел с ума», — сказал FT один из китайских чиновников на условиях анонимности. «Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей (в России). Китай просто не понимает Россию», — пояснил он.

По словам источников FT, провалы в оценке ситуации стоили карьеры главному эксперту по России в китайском МИДе — замминистра Лэ Юйчену. Владеющий русским языком и работавший в Советском Союзе, а затем ставшим третьим человеком в министерстве, когда Россия и Китай активно сближались, Лэ Юйчэн был исключен из претендентов на пост министра и понижен до замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения КНР.

«Лэ Юйчэн был понижен на два уровня старшинства. Его признали ответственным за неспособность разведки (предсказать) российское вторжение», — сказал чиновник.

Теперь же Китай хочет снизить напряженность с Западом, укрепить позиции в Европе и предлагает себя не только в роли возможного миротворца, но и готов поучаствовать в поствоенном восстановлении Украины, говорят источники FT.

Об этом свидетельствует опала Чжао Лицзяня — одного из «ястребов» в китайском МИДе, а также назначение на пост главы ведомства Цинь Гана — бывшего посла в США.

Цель Пекина — попытаться заверить европейских лидеров, что он готов использовать близость отношений с Кремлем, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия, сообщили FT чиновники из Китая и ЕС. (moscowtimes.ru)