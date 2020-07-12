В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки китайские медики зафиксировали на территории КНР 12 новых случаев заражения коронавирусом — семь активных и пять бессимптомных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Госкомздрава КНР.

По информации китайского ведомства, все выявленные случаи были «импортированы» из-за рубежа.

Днем ранее медики обнаружили шесть случаев распространения инфекции в стране, два из них не имели клинических проявлений.

В настоящее время в Китае было зафиксировано 83 594 случая заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 4 634 пациента.