В Китае за 20 декабря коронавирусной инфекцией заразились 37 миллионов человек. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения.

Всего за первые 20 дней декабря коронавирусной инфекцией заразились 248 миллионов человек, то есть почти 18% населения страны. В протоколе заседания не говорится, сколько человек погибло.

Как отмечает Bloomberg, резкий всплеск новых случаев может быть связан с тем, что власти Китая отменили ограничения, введенные в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. Это привело к распространению варианта вируса «омикрон» среди населения с низким уровнем естественного иммунитета. Отмечается, что коронавирусной инфекцией заразились более половины жителей Пекина и провинции Сычуань.

После публикации Bloomberg официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что коронавирусная ситуация в стране «предсказуема и находится под контролем».

«Уровень вакцинации продолжает расти, возможности лечения непрерывно повышаются, мощности по производству медицинских товаров продолжают расширяться, а общий запас полностью удовлетворяет спрос», – заявила дипломат.

Власти Китая начали смягчать коронавирусные ограничения в начале декабря после массовых протестов. С 7 декабря в стране отменили обязательное тестирование на COVID-19 для тех, чья работа не связана с повышенным риском заражения. «Зоны высокого риска» заражения коронавирусом стали вводить не по улицам и кварталам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Также жителям Китая больше не нужен сертификат о вакцинации для поездок внутри страны или для входа в общественные места. (svoboda.org)