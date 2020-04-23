В Китае выздоровели более 93% зараженных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Китае, как ввозных, так и локальных, с каждым днем снижается: в настоящий момент в больницах остаются менее 1 тысячи пациентов, 93,2% зараженных выздоровели, 5,59% скончались, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 82 798, из них 77 207 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 93,2% от общего числа заболевших.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 14 670 случаев заражения, из них 120 с летальным исходом, смертность составила 0,81%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, было выявлено 68 128 случаев заражения, 4512 человек скончались, смертность составила 6,62%.