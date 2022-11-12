После некоторых послаблений для въезжающих в страну в Китае выявили максимальное c апреля количество случаев COVID-19. Об этом пишет Channel News Asia (CNA).

Согласно новым данным, вспышки заболевания замечены в таких ключевых городах, как Пекин, Гуанчжоу и Чунцин. Всего по стране за прошедшие сутки медицинские службы КНР зарегистрировали 11 950 случаев коронавируса.

Ранее китайские власти, которые придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу, сократили срок карантина для прибывающих из-за рубежа на два дня — теперь новоприбывшим нужно самоизолироваться на восемь дней.