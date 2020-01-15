В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Несмотря на это, девушке удалось поступить в колледж, где ей платили годовую стипендию в семь тысяч юаней (62,2 тысячи рублей).

Из-за этого девушке пришлось пять лет питаться рисом и маринованным перцем чили, что привело к истощению: она весила около 22 килограммов. В октябре прошлого года у студентки диагностировали проблемы с сердцем и почками. Она была вынуждена обратиться в благотворительные организации, и ее история привлекла внимание общественности. Всего удалось собрать почти миллион юаней (около девяти миллионов рублей), однако этого оказалось недостаточно.