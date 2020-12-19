В Китае стартовала вакцинация от COVID-19

В Китае начали прививать от коронавируса граждан, находящихся в группе риска. Об этом заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цзэн Исинь во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, в последнее время несколько случаев заражения COVID-19 были связаны с поставками замороженной продукции. Он отметил, что с понижением температуры воздуха во время зимне-весеннего периода эпидемиологическая ситуация обострится.

«Поэтому в этих условиях, и в целом на основе опыта экстренного использования вакцины, разворачиваем работу по вакцинации части населения из группы риска, это имеет крайне важное значение для сдерживания эпидемии», — информировал население Цзэн Исинь.

В первую очередь вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья деятельность связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники сфер морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.

Также будут вакцинированы лица, которые поедут работать или учиться в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.