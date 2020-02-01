В Китае смертность от коронавируса среди заболевших достигла 2,5%

Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае составляет 2,5%, сообщает РИА Новости.

В данный момент китайские медики не выявили каких-то последствий после выздоровления пациентов. Смертность среди заболевших в настоящий момент составляет 2,5%.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров или контактным способом. Основными симптомами китайские эксперты называют сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенную температуру и слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии.