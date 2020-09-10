В Китае разработали спрей от коронавируса

Правительство Китая выдало разрешение на проведение клинических испытаний новой вакцины от коронавируса, которую будут выпускать в виде спрея для носа.

Разработкой вакцины занимали ученые Университета Гонконга (HKU), Сямэньского университета и эксперты фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.

По данным «Синьхуа», это первая в стране разработка подобной модификации, получившая одобрение госуправления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

Отмечается, что всего на этапе клинических испытаний в Китае уже находятся шесть вакцин. (Росбалт)

| 2020-09-10T03:09:40+04:00 10 сентября 2020, 10:00|

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