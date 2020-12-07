В Китае пригрозили США контрмерами

Китай будет вынужден принять строгие контрмеры, если США не прекратят вмешательство в дела Гонконга. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала сообщения о том, что Соединенные Штаты якобы готовят санкции в отношении более чем 10 официальных лиц КНР из-за решения китайских властей отстранить четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.

«Решения, о котором вы говорите (введение санкций), еще не было. Если эта информация верна, то вы можете представить позицию Китая [по этому вопросу]», — ответила Хуа Чуньин на просьбу журналистов прокомментировать сообщения. «Как мы неоднократно повторяли, Китай выступает решительно против и категорически осуждает вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Китая и санкции со стороны США в адрес официальных лиц КНР под предлогом Гонконга», — указала она.

Как отметила дипломат, «Гонконг — неотъемлемая часть Китая, дела Гонконга являются внутренними делами Китая и не терпят вмешательства извне». «Мы призываем США перестать вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела КНР и избегать движения по неверному пути», — продолжила Хуа Чуньин. «Если США продолжат идти по неверному пути, Китай предпримет строгие контрмеры для защиты национального суверенитета и безопасности, а также защиты законных прав и интересов китайских граждан», — резюмировала она.