Власти Китая объявили о «решительной победе» над COVID-19, заявив о самом низком в мире уровне смертности от этого заболевания.

«Была достигнута крупная решающая победа в профилактике эпидемий и борьбе с ними», — говорится в заявлении комитета политбюро Китая. При этом китайцев предупредили, что хотя ситуация улучшается, вирус все еще распространяется по миру и мутирует, сообщает Reuters.

В сообщении подчеркивалось, что в стране повысят уровень вакцинации от коронавируса пожилых людей.

Напомним, власти Китая отменили политику «нулевого COVID-19» в начале декабря 2022 года, после чего 80% населения заразились.