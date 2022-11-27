В Китае в знак протеста против жестких мер по борьбе с коронавирусом в ночь на воскресенье, 27 ноября, произошли антиправительственные акции протеста. На видеозаписях, выложенных в соцсетях, протестующая молодежь выкрикивает лозунги: «Долой Коммунистическую партию! Долой Си Цзиньпина!» Полиция производила задержания. Агентство dpa отмечает, что столь открытые проявления недовольства в авторитарном Китае — крайне редкое явление.

Непосредственной причиной беспорядков в Шанхае стал пожар в жилом доме в городе Урумчи в северо-западной части КНР. В результате этого пожара вечером 24 ноября погибли не менее десяти человек, еще девять получили травмы. Многие жители возмущенно писали в соцсетях, что строгие антикоронавирусные ограничения затруднили борьбу с огнем. Заблокированные из-за локдауна двери квартир мешали людям выбираться на улицу.

Урумчи живет в режиме тотального локдауна уже три месяца. С тех пор в различных районах КНР уже неоднократно происходили акции протеста. В столице Китая Пекине жители целого ряда кварталов разрушили возведенные властями заграждения и потребовали отмены локдауна.

Тем временем МИД Турции запросил у китайских властей разъяснения по поводу гибели людей в результате пожара в центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи.

В письменном заявлении министерства иностранных дел Турции отмечается глубокая скорбь в связи с жертвами, в результате пожара в Урумчи, центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

МИД Турции выражает соболезнования родным и близким в связи с этим трагическим инцидентом и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

В заявлении МИД говорится: «Мы ожидаем, что общественность будет проинформирована о причине пожара».