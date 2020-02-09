В Китае число жертв коронавируса перевалило за 800 человек

Число умерших от коронавируса нового типа в материковом Китае достигло 811 человек. Об этом сообщает сайт государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, по состоянию на 00.00 субботы, 8 февраля, на данной территории зафиксировано 37 198 подтвержденных случаев заражения этой инфекцией.

«В настоящий момент болеют 33 738 человек (6188 человек пребывают в тяжелом состоянии), 2649 человек выписаны из больниц и 811 скончались », — указано в сообщении комитета.

Ранее стало известно, что число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 780 человек.(Газета.Ru)