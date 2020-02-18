В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, из них более 1,8 тысяч человека скончались, 12,5 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1886 подтвержденных случаев заражения, зарегистрированы 98 летальных исходов, выписались 1701 пациент.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 72 436 человек, из них 1 868 человек скончались, 12 552 человека выписаны из больниц.
| 2020-02-18T10:47:24+00:00 18 февраля 2020, 11:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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