В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, из них более 1,8 тысяч человека скончались, 12,5 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1886 подтвержденных случаев заражения, зарегистрированы 98 летальных исходов, выписались 1701 пациент.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 72 436 человек, из них 1 868 человек скончались, 12 552 человека выписаны из больниц.