Россия намерена реализовать в Украине сирийский сценарий.

Об этом свидетельствуют последние заявления официальных лиц РФ, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Официальные лица РФ, в том числе военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тысяч бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан… Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине сирийский сценарий», – написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Путин отправляет на войну в Украину «добровольцев». Об этом он объявил сегодня, 11 марта, во время селекторного совещания.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе – тем более не за деньги – приехать и оказать помощь людям, которые живут на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — заявил Путин.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что якобы «свыше 16 тысяч людей из стран Ближнего Востока» желают поехать на помощь террористам «ДНР» и «ЛНР». (unian.net)