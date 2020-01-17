В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами

«Предоставили нам возможность посмотреть остатки самолёта. Сказали, что они лежат в ангаре, но ангар оказался, когда мы туда приехали в конце дня, что это просто куча бульдозерами свёрнутых обломков самолёта, на которых ничего не было видно, ничего не было понятно», — заявил Рувин на видео, опубликованном на его YouTube-канале.