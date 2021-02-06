В Киеве штурмуют здания телеканалов

В Киеве националисты штурмуют здания телеканалов «Наш» и «Интер». Об этом сообщают украинские СМИ.

Около зданий дежурят сотрудники правоохранительных органов. О столкновениях, задержаниях и пострадавших информации нет.

Напомним, два дня назад националисты также проводили митинг. Они штурмовали здание телеканала «Наш» из-за его якобы «пророссийской» направленности.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против трех оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK.