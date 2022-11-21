В пещерах под Киевом обнаружены неизвестные древние надписи. Об этом сообщает Дмитрий Перов, сотрудник Центра городского развития Киева в Facebook.

Обнаруженная пещера напоминает Варяжскую пещеру или Смородиновую. По его словам, на стенах изображены животные и символы позднего «варяжского» периода Древней Руси. «Руна Альгиз (или «куриная лапа»), очертания которой можно увидеть на одной из стен комплекса, использовалась древними варягами как символ защиты, оберег, символ жизни. Такие символы наносили на стены дома и использовали в качестве оберега», — говорит Перов.

На месте входа в пещерный комплекс по адресу Вознесенский спуск дом 25 располагаются руины здания 1898 года постройки. В этом доме до 1980 года жила бабушка Перова, но путь вниз был запечатан. Несмотря на это, бабушка рассказывала много легенд о подземных тоннелях, и именно это заставило его начать поиск пещер. «Бабушка говорила про тот дом, что там была какая-то пещера, — пояснил Перов украинским радиостанциям. — Но это было больше похоже на детскую легенду. Что где-то там, на горе, стоит большой каменный дом, а рядом с ним древняя пещера. Где она находится, никто не знал. Мы жили в другом районе». Специалист считает, что исследования необходимо продолжать, поскольку рядом расположен большой комплекс монастырских сооружений XIV – XVI века.